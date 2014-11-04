Британія не хоче давати додаткові гроші в бюджет ЄС - країні загрожує штраф на 54 млн євро

Великобританія ризикує отримати штраф через несвоєчасну сплату додаткового внеску в бюджет Євросоюзу у розмірі 2,1 мільярда євро. Про це пише ZN.UA з посиланням на The Independent.

Сума штрафу може становити 42 млн англійських фунтів або майже 54 млн євро. Відсотки будуть накопичуватися. Для Великобританії за кожен місяць несплати процентна ставка буде зростати і до кінця 2015 року досягне 5,5 %.

Нагадаємо, британський прем'єр у різкій формівідкинув припис Євросоюзу виплатити в бюджет ЄС додаткові 2,1 мільярда євро.

Раніше Баррозу застеріг Великобританію від виходу з Євросоюзу після обміну образами з Кемероном.

Останній, у свою чергу, у своїх діях посилається на те, що тільки британський народ є його "начальником", тому він буде, в першу чергу, відповідати вимогам свого народу.