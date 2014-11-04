Нацбанк заборонив українцям інвестувати в окупований Крим

Національний банк України заборонив українцям інвестувати в об'єкти інвестиційної діяльності, розташовані на території вільної економічної зони «Крим».

Відповідна норма міститься в постанові правління НБУ №699 від 3 листопада, яка опублікована на сайті регулятора і набуває чинності завтра, 5 листопада.

"Інвестиції резидентів в об'єкти інвестиційної діяльності, які розташовані (зареєстровані) на території Криму, забороняються", - йдеться в постанові

При цьому перекази або платежі з материкової території України на територію Криму або з території Криму на материкову територію України здійснюються в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами НБУ для операцій з переказування коштів за межі України або в Україну.

Нагадаємо, що відповідно до зазначеної постанови Національний банк України прирівняв фізичних і юридичних осіб, які зареєстровані і постійно проживають на території вільної економічної зони "Крим", до нерезидентів.

Читайте такожНацбанк заборонив переміщення російських рублів через кордон окупованого КримуЯк повідомляв УНІАН, 16 березня в результаті нелегітимного референдуму з питання про статус Криму самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували ряд санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.

7 травня Національний банк України заборонив українським банкам працювати в Криму до закінчення російської окупації, а з 24 липня запровадив надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та АР Крим.

В Україні з 27 вересня набув чинності закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму і Севастополі.

Відповідно до закону, ВЕЗ «Крим» запроваджується в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.