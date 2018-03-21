Уряд сьогодні планує припинити програму економічного співробітництва з РФ

Раніше Клімкін заяляв, що Україна повинна мінімізувати торгово-економічні відносини з Росією.

Уряд України 21 березня планує припинити дію програми економічного співробітництва України і Росії на 2011-2020 роки.

Про це йдеться в порядку денному, оприлюдненому на сайті Кабміну.

Зокрема, у порядку денному зазначено схвалення проекту постанови Про припинення дії Програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011-2020 роки.

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Довідка УНІАН. Програму економічного співробітництва між Україною і Росією на 2011-2020 роки було розроблено на виконання рішення від 17 травня 2010 року, ухваленого тодішніми президентами РФ і України Дмитром Медведєвим і Віктором Януковичем.

Зокрема, документ визначає відновлення репутаційних втрат у результаті конфліктів між сторонами в 2006-2009 роках за умовами транзиту газу як найбільш важливе завдання, поряд зі скасуванням взаємних обмежень торгівлі.

У 2014 році паралельно з воєнною агресією щодо України Російська Федерація почала й торгово-економічну війну, ввівши ембарго на ряд чутливих товарів українського експорту. Україна застосувала заходи у відповідь. З 2014 року частка Росії в українському експорті знизилася до 9% з майже 30%.