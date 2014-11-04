Експерти очікують початку відновлення української економіки лише в 2016 році

Українська економіка, яка в січні-вересні 2014 року впала на 3,5%, зможе вийти на траєкторію стабільного зростання лише в 2016 році, заявили на прес-конференції українські економісти.

"2016 рік - це рік, в якому може стартувати економічне зростання, який буде визначатися інвестиційними процесами", - сказав директор Інституту прогнозування НАНУ Валерій Геєць.

Крім того, він зазначив, що до 2015 року Україна зіткнеться з дефіцитом внутрішнього попиту, динаміка якого і буде визначати швидкість відновлення економіки. Підтримку попиту нададуть збільшення держзамовлення у військово-промисловому комплексі, реалізація експортного потенціалу, підкріпленого девальвацією гривні, а також залучення фінансових ресурсів міжнародних організацій, в тому числі і у вигляді інвестицій.

У той же час економіст Андрій Блінов зазначив, що, за офіційною статистикою, падіння реальних доходів населення за 9 місяців 2014 року склало близько 5%. Однак у доларовому еквіваленті реальні доходи зменшилися на 30%, а ВВП в цьому ж валютному еквіваленті - на 45%.

Також економіст заявив, що прогнозує нульову динаміку економіки України в 2015 році і початок відновлення в 2016-му.

Що стосується девальвації, то, на думку Блінова, вона буде продовжуватися помірними темпами.

"За нинішнього обмінного курсу... баланс товарів і послуг, на жаль, негативний. Це один з головних чинників того, що девальвація буде продовжуватися", - сказав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк прогнозує падіння ВВП на 7% за результатами 2014 року. Проблеми зі зростанням економіки були викликані військовими діями на сході України, торговельною війною з Росією і девальвацією гривні.

У той же час одностороннє зниження торгових мит з боку ЄС, а також підтримка міжнародних фінансових організацій створюють перспективу для компенсації падіння експорту в Росію і підтримки відновлення економіки.