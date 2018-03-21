Україна увійшла у трійку найдешевших для життя країн світу

Найдорожчими стали Бермуди, Швейцарія та Ісландія.

Україна увійшла до трійки найдешевших країн у рейтингу за Індексом вартості проживання.

Рейтинг базується на даних Numbeo. Індекс створений на основі близько 50 факторів, починаючи від вартості їжі у ресторанах, членства в тренажерному залі до пляшки вина і капучіно.

Читайте такожУкраїна увійшла у двадцятку найнещасніших країн світуНайдорожчою країною світу стали Бермуди з індексом вартості проживання 144,88, друге та третє місце займають Швейцарія(131,39) та Ісландія (123,96) відповідно. Загалом країни північної Європи традиційно залишаються найдорожчими для проживання.

Україна зайняла третє місце у списку найдешевших для проживання країн з індексом 25,98, друге місце займає Єгипет (25,69), перше - Пикистан (25,08).

Згідно з данними, серез великих місто України найвищий індекс вартості проживання має Одесса (31,73), а не Київ. Столиця займає другу сходинку з індексом 29,99.

Зауважимо, в рейтингу не зазначені деякі країни Африки, Американського континенту та деякі острівні держави через відсутність по ним даних.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році українська столиця потрапила до трійки найдешевших міст світу, однак у цьому році Київ покинув двадцятку найдешевших, піднявшись у рейтингу на 20 сходинок.