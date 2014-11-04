НБУ буде щодня продавати банкам по $5-10 млн
16:35, 04 листопада 2014Фінанси
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Національний банк України планує продавати в ході щоденних аукціонів, які будуть проводитися від 5 листопада, по 5-10 млн дол.
Нацбанк планує щодня продавати по $5-10 млн / Фото УНІАН
Про це йдеться у презентації на офіційному сайті регулятора.
Згідно з повідомленням, аукціони будуть проводитися щодня у першій половині дня. Головною метою аукціону є не задоволення потреб у валюті, а визначення курсу.
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Регулятор буде збирати заявки банків на купівлю валюти з 9 до 10 ранку, обробляти одержані заявки і вже до 11 ранку матиме дані про курс відсічення і середньозважену ціну для аукціону. Мінімальна заявка банку для участі в купівлі валюти становить від 100 тис. доларів.
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