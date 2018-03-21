Вже восени середня зарплата в Україні може зрости до 10 тисяч гривень - Розенко

За словами Розенка, зараз існують тисячі вакансій по всій Україні, заробітна плата на яких перевищує 15 тисяч гривень.

Середня заробітна плата по Україні може досягти 10 тисяч гривень вже у жовтні-листопаді 2018 року, повідомляється на сайті урядового порталу з посиланням на віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка.

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За його словами, вже зараз існують тисячі вакансій по всій Україні, заробітна плата на яких перевищує 15 тисяч гривень.

"За інформацією Державної служби зайнятості, на сьогодні є тисячі вакансій по Україні, заробітна плата на яких перевищує 15 тисяч гривень. Причому це не тільки Київ. Це і Полтавська і Дніпропетровська область, і Одеса, і Тернопільська та Запорізька області, - процитувала прес-служба Розенко. - Тобто в цілому по Україні тільки через служби зайнятості спокійно можна знайти роботу на таку зарплату. У приватних агентствах з працевлаштування, переконаний, також є досить широкий вибір вакансій з гідними умовами оплати праці".

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що паралельно з питанням підвищення заробітних плат, уряд працює і над поліпшенням умов праці.

"Разом з питанням підвищення зарплат, над чим, безумовно, сьогодні працює уряд, стоїть питання і поліпшення умов праці, так як європейські стандарти повинні застосовуватися не тільки в оплаті праці, але і в умовах, в яких працює працівник. І тут, безумовно, йдеться і про мобільність робочої сили, і про покращення інфраструктури, і про розширення можливості надавати працівникам пакети соціальних послуг. Це повинна бути комплексна реформа, і ми працюємо по кожному з цих напрямків", - наголосив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року збільшилася на 28,4% і склала 7711 гривень. Реальна заробітна плата у січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року збільшилася на 12,3%, а порівняно з груднем 2017 року скоротилася на 13,4%.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому кварталі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.

За даними Держстату, в Україні частка штатних працівників, які отримують заробітну плату від 6 тисяч гривень до 10 тисяч гривень, у грудні 2017 року склала 49,6%, що на 2,7 відсоткових пункти більше, ніж у березні 2017 року.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.