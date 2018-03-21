Валовий зовнішній борг України зріс майже до $117 мільярдів

У четвертому кварталі минулого року борг скоротився на 0,7%.

Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2018 року склав 116,578 мільярда доларів, що на 2,939 мільярда доларів, або на 2,6% вище показника роком раніше.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі, в четвертому кварталі минулого року валовий зовнішній борг скоротився на 771 мільйон доларів, або на 0,7%.

Згідно з наведеними даними, на початок поточного року зовнішні зобов'язання державного сектора склали 38,886 мільярда доларів, центрального банку – 7,438 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. У 2016 році валовий зовнішній борг України скоротився на 5,2 мільярда доларів, або на 4,4% – до 113,483 мільярда доларів на 1 січня 2017 року.