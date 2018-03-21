Смолій визначився з кандидатурою свого майбутнього заступника

Узгодження цього призначення Радою НБУ очікується в квітні.

Глава Національного банку України Яків Смолій вже визначився з кандидатурою на посаду свого першого заступника і очікує затвердження цього призначення Радою НБУ в квітні.

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"Вже визначився", – сказав Смолій журналістам, відповідаючи на відповідне питання.

Голова НБУ не став називати ім'я претендента, зазначивши, що назве його, коли рада затвердить це призначення.

За словами Смолія, це можливо в квітні, так як зараз триває конкурс на іншу посаду – заступника голови НБУ, який курирує грошовий обіг, і рада розгляне обидва ці призначення.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк раніше оголосив конкурс на посаду заступника глави НБУ – куратора платіжних і розрахункових систем, системи грошового обігу та внутрішньої трансформації регулятора. Резюме кандидатів приймаються до 2 квітня 2018 року.

15 березня Верховна Рада підтримала пропозицію президента звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Нацбанку і призначити на цей пост Смолія.

На даний час до складу правління НБУ, крім Смолія, входять його заступники: Роман Борисенко, Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб та Олег Чурий.