Нацбанк очікує зростання обсягу грошових переказів до України

Також регулятор перегляне прогноз для платіжного балансу.

Національний банк очікує в 2018 році зростання обсягу приватних грошових переказів до України порівняно з 2017 роком, коли цей обсяг становив 9,3 мільярда доларів.

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Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ході брифінгу, не уточнюючи конкретні показники.

"Перегляд, думаю, буде в бік збільшення, але не на порядок", - сказав Він журналістам, відповідаючи на питання про перегляд прогнозу за обсягами надходжень приватних грошових переказів в Україну в 2018 році.

За його словами, також Нацбанк перегляне прогноз для платіжного балансу. "Новий прогноз, який зараз розробляється і буде опублікований 12 квітня, буде враховувати нові дані", - зазначив Сологуб.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк підвищив оцінку обсягу приватних грошових переказів до України в 2017 році на 2 мільярди доларів - до 9,3 мільярда доларів, або 8,4% ВВП, у зв'язку з удосконаленням методики розрахунку.

Згідно з оновленими даними, зростання обсягу приватних грошових переказів в Україну в 2017 році порівняно з 2016 роком становив 1,8 мільярда доларів, або 24%.