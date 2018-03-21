Обсяг грошових переказів до України зростає, найбільше - з Польщі

15:57, 21 березня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомили в Національному банку України з посиланням на уточнені дані у зв'язку з удосконаленням методики розрахунку показника.

Згідно з оновленими даними, обсяг переказів з інших країн Європейського Союзу за цей період виріс на 14% - до 2,6 мільярда доларів, із США і Канади – на 17% до 0,8 мільярда доларів, тоді як обсяг переказів з Росії скоротився на 6% - до 1,3 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк підвищив оцінку обсягу приватних грошових переказів до України в 2017 році на 2 мільярди доларів - до 9,3 мільярда доларів, або 8,4% ВВП, у зв'язку з удосконаленням методики розрахунку.

Згідно з оновленими даними, зростання обсягу приватних грошових переказів в Україну в 2017 році порівняно з 2016 роком становить 1,8 мільярда доларів, або 24%.

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Теги: #грошові перекази#заробітчани в Польщі