За підсумками січня-вересня 47 українських банків отримали 17 мдрд гривень збитків

Згідно звітності за 9 місяців 47 банків отримали в сукупності 16,825 млрд грн збитків.

Найбільші втрати зафіксовані у державного «Укрексімбанку», який за результатами січня-вересня отримав 3,951 млрд грн збитку.

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Найбільш прибутковими фінустановами є «Сітібанк», який отримав за 9 місяців 1,107 млрд грн, «Промінвестбанк» - 1,077 млрд грн, «ВТБ банк» - 745,615 млн грн, «Приват банк» - 426,957 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-вересня 2014 року отримала 10,634 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 1,732 млрд грн.

Прибуток банківської системи України у 2013 році склав 1,4 млрд грн, що у 3,5 разу менше від показника прибутку за підсумками 2012 року.