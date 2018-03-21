У Нацбанку вважають, що зростання трудової міграції загрожує українській економіці

Також в НБУ зазначили, що потенціал до збільшення міграції з нашої країни досі існує.

Зростання кількості трудових мігрантів з України у короткостроковому періоді позитивно впливає на платіжний баланс країни, проте є значним ризиком для економіки в середньостроковому періоді.

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Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ході брифінгу.

"Можна сказати, що в короткостроковому періоді переважають позитивні сторони, тому що це позитивно впливає на наш платіжний баланс, але в середньостроковій перспективі це значний фактор ризику", - сказав Він.

При цьому він зазначив, що потенціал до збільшення міграції з нашої країни все ще існує.

"Підвищення зарплат, яке стимулюється еміграцією, і підвищення соціальних стандартів створює тиск на ринок праці, створює тиск на прибутковість підприємств, на макроекономічні показники, в тому числі і на інфляцію", - пояснив Сологуб.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк підвищив оцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну в 2017 році на 2 мільярди доларів - до 9,3 мільярда доларів, або 8,4% ВВП, у зв'язку з удосконаленням методики розрахунку.

Згідно з оновленими даними, зростання обсягу приватних грошових переказів в Україну в 2017 році порівняно з 2016 роком становить 1,8 мільярда доларів, або 24%.