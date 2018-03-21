Більше очікуваного: Держстат підрахував, на скільки зріс ВВП України у 2017 році

Раніше була оприлюднена оперативна оцінка зростання на рівні 2,2%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2017 році склав 2,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики, що перевищує раніше оприлюднену оперативну оцінку цього показника на рівні 2,2%.

Читайте такожДефіцит держбюджету-2017 становить 1,6% ВВП - Мінфін

Враховуючи оприлюднений показник і уточнені оцінки Держстату за 2016 рік, коли, вперше за 4 роки, було зафіксовано зростання ВВП - на 2,4%, у 2017 році зростання економіки України прискорилося.

Згідно з наведеними даними, Держстат поліпшив квартальні оцінки зростання ВВП порівняно з раніше оприлюдненими оперативними оцінками: до 2,2% з 1,8% у четвертому кварталі, до 2,4% з 2,1% в третьому, до 2,6% з 2,3% у другому і до 2,8% з 2,5% у першому кварталі.

Також повідомляється, що номінальний ВВП за підсумками року склав 2,983 трильйона гривень, а ВВП у розрахунку на одну людину – 70,210 тисячі гривень.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Довідка УНІАН. ВВП України за 2016 рік, за уточненими даними Держстату, збільшився на 2,4%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за 4 роки.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк прогнозував зростання реального ВВП України в 2017 році на 2%, уряд України - на 2%, Національний банк – на 2,2%.

У 2018 році МВФ чекає зростання економіки України на 3,2%, Світовий банк – на 3,5%, уряд України - на 3%, Національний банк – на 3,2%.

Опитані УНІАН експерти прогнозують прискорення зростання ВВП України в 2018 році до 3%.