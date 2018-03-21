Що буде з курсом завтра: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 22 березня: 100 USD – 2628,0974 гривні; 100 EUR – 3228,8805 гривні; 10 RUR - 4,5710 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2628,0974 (21 березня – 2630,1118)

100 EUR – 3228,8805 (21 березня – 3228,7252)

10 RUR – 4,5710 (21 березня – 4,5580)

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Як повідомляє УНІАН, 21 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,30/26,34 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 2 копійок вище в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 32,32/32,36 грн/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2810 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 500 угод на суму 347,52 мільйона доларів.