Євросоюз очікує зростання ВВП на рівні 1,3%

Процес зростання ВВП повинен продовжитися і у 2015 році, склавши 1,5% в ЄС та 1,1% в зоні євро, пише Дзеркало тижня.

У 2016 році європейській економіці вдасться прискоритися, насамперед, за рахунок фінансового сектора. Причому, зростання ВВП у 2016 році може скласти 2,0% у ЄС та 1,7% в зоні євро.

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"Економічна ситуація і ситуація у сфері зайнятості не поліпшуються досить швидко. Єврокомісія готова використовувати всі доступні засоби і ресурси для того, щоб сприяти зростанню зайнятості та економіки в Європі", - заявив віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання зайнятості, зростання, інвестицій і конкуренції, Юркі Катайнен.

"Немає єдиної, простої відповіді на виклики, з якими зустрічається європейська економіка. Нам потрібно діяти на трьох фронтах: фіскальна політика, що заслуговує на довіру, амбітні структурні реформи і дуже потрібні інвестиції, як державні, так і приватні", - заявив комісар ЄС з питань економічних та монетарних справ П'єр Московісі.

Єврокомісія очікує повільного зниження рівня безробіття. За підсумками 2016 року рівень безробіття повинен досягти 9,5% у ЄС і 10,8% в зоні євро.

У найближчі два роки Комісія також очікує невеликого зростання інфляції. За підсумками цього року інфляція складе 0,6%, у 2015 році - 1,0%, а у 2016 - 1,6%.

Нагадаємо, у травні Єврокомісія прогнозувала впевнене зростання ВВП більшості країн Євросоюзу.