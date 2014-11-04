Нацбанк зобов'язав банки закрити рахунки юросіб у Криму
Національний банк України зобов'язав українські банки закрити рахунки юридичних осіб у Криму, відкриті до того, як Крим був визнаний вільною економічною зоною.
Відповідна норма міститься в постанові правління НБУ №699 від 3 листопада, яка була опублікована на сайті регулятора і набирає чинності завтра, 5 листопада.
«Банкам України зупинити здійснення операцій за відкритими до набрання чинності Закону ("Про створення вільної економічної зони «Крим») рахунками юридичних осіб, які перебувають на території ВЕЗ «Крим», і вжити заходів щодо закриття цих рахунків», - йдеться в постанові.
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Як повідомляв УНІАН, вказана постанова також забороняє залучення депозитів та видачу кредитів у російських рублях на території України. Зазначеним документом регулятор прирівняв фізичних і юридичних осіб, які зареєстровані і постійно проживають на території вільної економічної зони "Крим", до нерезидентів.
В Україні з 27 вересня набув чинності закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму і Севастополі. Відповідно до закону, ВЕЗ «Крим» запроваджується в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.