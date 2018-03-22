Конгрес США пропонує виділити Україні понад $620 мільйонів допомоги

Перед набуттям чинності закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний Президентом США.

У Конгресі США представлено узгоджений Сенатом і Палатою представників проект Консолідованого закону про бюджетні асигнування на 2018 фінансовий рік, у якому загальний обсяг допомоги Україні визначено в обсязі 620,700 млн дол., що перевищує відповідний минулорічний кошторис.

Про це повідомляє посольство України в США. У представленому в Конгресі США Консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік збільшено видатки на підтримку України.

Так, згідно із законопроектом Пентагону виділяється 200 млн дол. для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн дол. більше за асигнування 2017 року. Дані кошти спрямовуватимуться на фінансування конкретних проектів американської підтримки Збройним Силам України, зокрема, таких, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил нашої держави.

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Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено у сумі 420,700 млн дол., що на 10 млн дол. перевищує відповідні видатки минулого року. Збільшене фінансування спрямоване на посилення безпекової підтримки України за програмою “Міжнародне військове фінансування”.

"Перед набуттям чинності Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний Президентом США. Високо цінуємо зростаючу підтримку України нашим стратегічним партнером – Сполученими Штатами Америки", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що США планують виділити 200 мільйонів на посилення оборони України.