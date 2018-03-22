ДФС попереджає про розсилання від її імені електронних листів з вірусом

За даними Фіскальної служби, відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають ніякого відношення до відомства.

Державна фіскальна служба (ДФС) попереджає про розсилці нібито від її імені електронних листів з шкідливим програмним забезпеченням.

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Про це повідомила прес-служба ДФС.

"Листи містять шкідливе програмне забезпечення і відправляються нібито від імені Державної фіскальної служби України. З огляду на це, повідомляємо, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають ніякого відношення до Державної фіскальної службі України", - йдеться в повідомленні.

Фіскальна служба привела приклад такого повідомлення, в якому говориться, що у підприємства-одержувача виявлені порушення податкового законодавства, і що це є підставою висунення підозри у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

До повідомлення додається файл із листом, що містять шкідливе програмне забезпечення.

"Звертаємося до платників податків з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа і перевіряти її достовірність", - зазначає Фіскальна служба.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 2017 року українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки з використанням вірусу, який блокує роботу комп'ютерних систем на операційній системі Windows.

За даними Нацполіції, тоді за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги в киберполицию про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A, який шифрував дані на комп'ютері і вимагав викуп.