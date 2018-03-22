Акціонери Tesla схвалили розмір виплат Маску: за 10 років може отримати понад $55 мільярдів

Перший транш керівник Tesla Маск, який відмовився від зарплати, отримає після того, як капіталізація компанії перевищить $100 млрд.

Акціонери автовиробника Tesla схвалили 10-річний компенсаційний пакет для гендиректора компанії Ілона Маска. Його розмір може скласти більше $55 млрд.

Як повідомляє Дело з посиланням на CNBC, компенсаційний пакет входить в план компанії з переводу Маска з гарантованого окладу на компенсацію у вигляді акцій компанії в залежності від зростання її капіталізації. Акціонери Tesla очікують, що капіталізація автовиробника зросте з поточних $53 млрд до $650 млрд.

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За умов переходу з окладу на акції протягом найближчих 10 років Маск буде отримувати матеріальну компенсацію у формі передачі у власність акцій компаній: 12 траншей в обсязі 1% поточних акцій Tesla кожен.

Перший транш глава Tesla отримає після того, як капіталізація компанії перевищить $100 млрд. Кожен наступний 1% акцій Маск буде отримувати після того, як капіталізація буде збільшуватися ще на $50 млрд. Всі 12 траншів підприємець зможе отримувати в тому випадку, якщо ринкова вартість компанії перевищить $650 млрд.

Видання зазначає, що затверджена сума компенсації формально дорівнює $2,6 млрд по поточній вартості, однак при успішній реалізації всіх цілей і зростання загальної капіталізації Tesla стан Маска за 10 років може збільшитися на $55,8 млрд. Поточний стан підприємця, за підрахунками Forbes, становить трохи більше $20 млрд.

Також наголошується, що Маск зможе отримати компенсацію тільки в тому випадку, якщо протягом найближчих 10 років залишиться на посаді керівника Tesla. Поточний компенсаційний план складений за аналогом з угодою від 2012 року, за яким Маск протягом п'яти років повинен був збільшити капіталізацію компанії в 17 разів, з чим він успішно впорався.

Як повідомляв УНІАН, раніше Маск запропонував план порятунку на випадок Третьої світової війни.