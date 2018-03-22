МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.

Міжнародний валютний фонд не вважає Україну країною, що розвивається з низьким доходом і пов'язує падіння доходів в країні з військовим конфліктом.

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Про це йдеться в дослідженні МВФ щодо макроекономічної ситуації в низькодохідних країнах, що розвиваються, опублікованому Фондом.

У МВФ відзначили, що в 2014 році рівень доходів в Україні в перерахунку на одного громадянина був на 14% нижче рівня, до якого країни включаються в групу низькодохідних (2 330 доларів річного доходу). Проте Україна не була включена в групу низькодохідних країн у зв'язку з тим, що основною причиною зниження доходів став військовий конфлікт.

"Падіння рівня доходів в Україні в основному відображає вплив військового конфлікту", - підкреслили у Фонді.

При цьому Україна не була включена до групи низькодохідних країн і в 2018 році, оскільки структура її економіки є типовою для країн з ринковою економікою.

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"Рівень бідності в Україні, структура зайнятості, тривалість життя і рівень освіти є типовими для EME (emerging market economies, країни з ринковою економікою - УНІАН)", - повідомили в МВФ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року збільшилася на 28,4% і склала 7711 гривень. Реальна заробітна плата у січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року збільшилася на 12,3%, а порівняно з груднем 2017 року скоротилася на 13,4%.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.

Довідка УНІАН. Країни з ринковою економікою (EME) - це країни з річним доходом менш 4035 доларів в перерахунку на одного громадянина (методологія Світового банку), які знаходяться у процесі переходу від традиційної аграрної економіки, що базується на експорту сировини до сучасної високопродуктивної економіки. Такі країни, як правило, мають намір забезпечити індустріалізацію, і перейти до вільного ринку або змішаній економіці з превалюванням ринкового регулювання.