Кабмін цього року спрямує понад 12 мільярдів на розвиток регіонів

Також регіони отримають 10 мільярдів гривень на дорожнє будівництво.

Уряд України в 2018 році направить більше 12 мільярдів гривень державної підтримки на розвиток регіонів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"У 2018 році уряд спрямовує понад 12 мільярдів гривень держпідтримки на розвиток регіонів", - зазначив Гройсман.

За його словами, регіони також отримають 10 мільярдів гривень з коштів Дорожнього фонду на ремонт і будівництво доріг.

Крім того, прем'єр повідомив про передачу шести об'єднаним територіальним громадам Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей в управління земель за межами населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що доходи місцевих бюджетів в 2018 році можуть зрости на 20% - до 231 мільярд гривень.

За останні кілька років доходи місцевих бюджетів в Україні в рамках децентралізації зросли майже в три рази - з 68,6 мільярдів гривень у 2014 році до 192,7 мільярда гривень в 2017 році.