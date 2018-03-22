Реструктуризацію іпотечних кредитів в ліквідованих банках запустять з 30 березня

Відповідне положення зареєстровано в Мін'юсті 15 березня.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зареєстрував Положення про реструктуризацію іпотечних кредитів фізичних осіб в ліквідованих банках в Міністерстві юстиції, і документ набуде чинності 30 березня.

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Про це повідомила директор департаменту управління активами Фонду Ольга Білай на прес-конференції.

"15 березня Міністерство юстиції зареєструвало це положення. Воно вступить в силу через 10 робочих днів після реєстрації, тобто це буде 30 березня", - сказала вона.

Білай нагадала, що в рамках запропонованого механізму, можна добровільно реструктуризувати іпотечні кредити фізосіб на строк до закінчення ліквідації банку-кредитора.

За умовами реструктуризації, боржник вносить одноразовий платіж в розмірі 10% боргу, який надсилається на "тіло" кредиту, на відміну від стандартної черговості у банках, коли в першу чергу погашаються штрафні санкції і відсотки.

Надалі банк-кредитор продовжить продавати такі кредити в процесі ліквідації, однак після реструктуризації вони будуть цікаві не колекторським компаніям, банкам, які зацікавлені в стабільному грошовому потоці, а не разовою вигоду від продажу іпотеки.

При цьому, як пояснили у Фонді, запропоновані умови стимулюватимуть позичальників обслуговувати кредит, так як погашення в першу чергу "тіла" кредиту сприяє зниженню фінансової навантаження за рахунок зниження бази для нарахування відсотків.

Крім того, такий механізм буде вигідне і кредиторам банку, які зацікавлені у вигідному продажу його активів, оскільки ціна "робочого" кредиту набагато вище.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з початку 2018 року продав активи збанкрутілих банків в своєму управлінні на 2,3 мільярда гривень, що більш ніж у 3 рази перевищують показники за аналогічний період попереднього року.

За інформацією Фонду, в його управлінні перебувають активи банків на 450 мільярдів гривень за балансовою вартістю, однак їх оціночна вартість становить всього 100 мільярдів гривень з причини низької якості активів, представлених переважно з проблемними кредитами.

У жовтні минулого року Фонд почав продаж активів неплатоспроможних банків на "голландських" аукціонах в системі "Prozorro.Продажу".