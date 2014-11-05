Долар повернувся до багаторічних максимумів

Долар відновив зростання після фіксації прибутку, повернувшись до багаторічних максимумів.

Індекс долара до кошика шести основних валют піднявся на 0,12% до 87,086, досягнувши в понеділок чотирирічного піку 87,406. Проти ієни долар подорожчав на 0,62% до семирічного максимуму 114,28 ієни.

Євро додав 0,01% до $1,2545, повідомляє Рейтер.

За словами джерел, керівництво Європейського центробанку невдоволено "замкнутим стилем управління і безладним обміном інформацією" з головою ЄЦБ Маріо Драгі. Зокрема, їм не сподобалося, що Драгі призначив мету з підвищення балансу ЄЦБ відразу після того, як керуюча рада домовився не оприлюднювати конкретні цифри.

"Одним словом, це повідомлення породжує сумніви в тому, що колеги Маріо Драгі підуть за ним в пом'якшенні політики в найближчому майбутньому", - написали у звіті аналітики CitiFX.

Центробанк проведе нараду в четвер, на якій, як очікується, не змінить політику.

Австралійський долар подешевшав на 0,27% до $0,8715 після виходу індексу PMI невиробничого сектора Китаю, розрахованого банком HSBC, і виступу керуючого Банком Японії Харухіко Куроди. За даними HSBC, зростання сектора послуг Китаю в жовтні було найповільнішим за три місяці. Курода сказав, що слабка ієна у багатьох сенсах добре впливає на японську економіку.

"Після грандіозної шокової терапії, проведеної Банком Японії, всі інші події на світовому економічному календарі здаються несуттєвими", - сказав головний стратег Sumitomo Mitsui Banking Corp Даісуке Уно про оголошені в п'ятницю стимулюючих заходів "з нагоди Хеллоуїна".

Учасники ринку стежать за виборами в Конгрес США, в ході яких республіканці отримали більшість у Сенаті, ще більше послабивши позиції Демократичної партії і президента Барака Обами.