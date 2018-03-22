Южаніна назвала умову для валютної лібералізації в Україні

Для здійснення валютної лібералізації в Україні необхідно провести одноразове добровільне декларування.

Для здійснення валютної лібералізації в Україні та відкриття вільного руху капіталу необхідно провести одноразове добровільне декларування доходів фізичних осіб, по яких раніше не були сплачені податки.

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Про це повідомила в ході конференції народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Ми говоримо зараз про те, щоб надати фізичним особам можливість провести одноразове добровільне декларування. Мета його пов'язана з тим, щоб відпустити ситуацію з валютної лібералізації. Як ми можемо сказати, що ми відкриваємо вільний рух капіталу, якщо у нас є велика кількість фізосіб, які володіють іноземними компаніями без одержання ліцензій Національного банку, фізичних осіб, які мають гроші на рахунках не прямо, а опосередковано", - сказала вона.

Вона зазначила, що значною складовою одноразового декларування має бути забезпечення гарантій, що ця інформація декаларациям не буде підставою для порушення кримінальних справ та роботи правоохоронців.

"Для того, щоб дати можливість почати точку відліку для такої категорії населення, ми повинні провести одноразове декларування", - сказала Южаніна.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко закликав експертів обговорити можливість та доцільність запровадження в Україні нульової декларації.

На думку НБУ, прийняття Верховною Радою змін у податкове законодавство щодо протидії виведенню капіталів для ухилення від оподаткування (BEPS) і міжнародного обміну податковою інформацією неможливо без амністії капіталів, або так званої нульової декларації.

Україна приєдналася до Плану Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі (ОЕСР) щодо протидії ухиленню від сплати податків в 2017 році, взявши на себе зобов'язання імплементувати мінімальний стандарт плану.

24 січня 2018 року Україна не підписала в Парижі багатосторонню конвенцію про реалізацію заходів запобігання ухилення від сплати податків MLI (Multilateral Instrument), що, за інформацією Міністерства фінансів, загрожує зривом імплементації плану ОЕСР і може призвести до включення нашої країни в офшорний список Європейського Союзу.

До 30 червня 2018 року Україна має самостійно оцінити стан виконання мінімального стандарту плану дій BEPS, а до кінця року - виконати мінімальний стандарт.

Нульове декларування передбачає звільнення задекларованого майна від оподаткування або забезпечення сплати податків за зниженими ставками, при цьому суб'єкти декларування не притягуються до відповідальності щодо задекларованого майна.