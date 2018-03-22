В Atlantic Council підрахували, скільки грошей Україна втратила через російську агресію

Приблизно $27 млрд Україна втратила в Криму і $73 млрд – на Донбасі. Зокрема, найбільшими втратами в Криму стали нафтогазові ресурси, чий запас оцінюється у $30-40 млрд.

Економічні втрати України від анексії Росією Криму та війни на Донбасі склали щонайменше $100 млрд. Але ці збитки не включають гуманітарні та політичні втрати через російську агресію.

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Такими оцінками поділився експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд у своєму звіті “Ціна агресії Кремля в Україні", передає Голос Америки.

В своїх підрахунках Аслунд спирався на методологію економіста Томаса Піккеті, який визначив, що загальна вартість усіх активів європейської країни приблизно в чотири рази перевищує її ВВП.

Крим та окупована частина Донбасу разом забезпечували 14% ВВП України. Таким чином, беручи за базу ВВП 2013 року, вартість втрачених активів в Україні становить більше $100 - приблизно $27 млрд втрачено в Криму і $73 млрд – на Донбасі, стверджує аналітик.

Найбільшими втратами в Криму, за оцінками експерта, стали нафтогазові ресурси. Їхній запас оцінюється у $30-40 млрд, зазначає Аслунд. Втрати банківської системи також порівняно легко оцінити - Україна втратила $1,8 млрд банківських активів в Криму і $4,4 млрд на Донбасі.

Українські установи вже домагаються відшкодування втрачених активів. Зокрема, "Нафтогаз" вимагає відшкодування $7 млрд за конфіскацію активів в Криму, наголосив Аслунд.

Дослідник відзначив різницю в правовому статусі Криму та Донбасу, що створює різні правові можливості для відшкодування. Багато позовів подано до Міжнародного арбітражу в Гаазі, в яких йдеться про порушення Росією двосторонньої угоди із захисту інвестицій. "Щонайменше, тут є правова основа, на яку можна посилатись", - зазначив Аслунд.

На Донбасі, де, зокрема, на території Луганська панує повний правовий хаос, правова ситуація з позовами про відшкодування є складнішою, наголошує дослідник.

Уряд України має якомога швидше створити базу даних втрачених активів, наголосили учасники презентації звіту. Потрібно реалістично оцінити їх цінність, розслідувати всі правові можливості для повернення втрат від Російської Федерації, використовувати всі правові можливості в цій сфері.

Крім цього, приватні особи понесли великі втрати на Донбасі та в Криму. Навіть, якщо житло залишилось неушкодженим, його вартість впала на 80% в анексованому Криму та на 50% на Донбасі в результаті агресії Росії, наголосив Пол Томас, президент компанії IRE USA Inc.

"Для приватних осіб юридичний шлях – через Європейський суд з прав людини. Я думаю, що з часом буде якийсь консолідований позов. Про таку можливість дещо йдеться в новому законі про реінтеграцію Донбасу”, - стверджує Ірина Паліашвілі, голова Правового комітету Американсько-української ділової ради.

На обговоренні також запропонували створити міжнародну комісію з питань компенсації збитків, завданих росіянами усім постраждалим – як в Україні, так і в інших країнах.

В своїй презентації від уряду України, заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків навів наступні приклади економічних втрат України від російської агресії:

Втративши Крим, Україна втратила:

3,6% ВВП;

1,5% експорту;

80% нафтогазових покладів (1,62 трлн кубометрів) на чорноморському шельфі;

10% портової інфраструктури, включаючи 4 млн тон зерна. Заборона для суден проходити через Керченську протоку;

4-4,5 млн, які українці щороку витрачали на відпочинок в Криму;

Втративши Донбас, Україна втратила:

15% ВВП;

25% промисловості;

23% товарного експорту;

100 із 150 українських шахт опинились на окупованій території, створивши складнощі з постачанням антрациту;

Активи банків $4,3 млрд;

Активи залізниці та інше.