Російський рубль опустився до нових мінімумів

Курс євро на відкритті сьогоднішніх торгів на Московській біржі зріс на 1,66 рубля до нового максимуму на рівні 56,16 рубля.

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Курс долара до рубля на Московській біржі зріс на 1,38 рубля і досяг 44,98 рубля, хоча на відкритті сьогоднішніх торгів долар зростав до нового максимуму 43,66 рубля, повідомляє Прайм.

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Вартість бівалютного кошика (складається з 0,45 євро і 0,55 долара) на початку сьогоднішніх торгів на Московській біржі збільшилася на 1,47 рубля в порівнянні з рівнем вчорашнього закриття, до 49,93 рубля.