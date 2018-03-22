Україна і Катар домовилися про скасування подвійного оподаткування

Мінфін зазначив, що підписання угоди дозволить запобігати ухиленню від сплати податків.

Україна і Катар підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і Протокол до нього.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, угоду було підписано міністром закордонних справ України Павлом Климкиным і міністром фінансів Держави Катар Алі Аль-Эмади в рамках візиту президента України Петра Порошенка до держави Катар.

"Укладення Угоди і Протоколу до нього направлено на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, яке виникає на територіях обох країн. Це буде досягатися як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Державою Катар в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов'язаннях платника податків однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави", - йдеться в повідомленні.

Мінфін зазначив, що підписання угоди дозволить запобігати ухилення від сплати податків, усунути податкову дискримінацію, створити механізми щодо покращення співпраці між податковими органами України та Катару, забезпечити обмін податковою інформацією.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Україна і Катар підписали угоду про взаємне скасування візового режиму.