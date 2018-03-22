Офіційний курс: Нацбанк опустив гривню до долара, але зміцнив до євро

Офіційний курс НБУ на 23 березня: 100 USD – 2625,3649 гривні; 100 EUR – 3233,3994 гривні; 10 RUR - 4,6189 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2625,3649 (22 березня – 2628,0974)

100 EUR – 3233,3994 (22 березня – 3228,8805)

10 RUR – 4,6189 (22 березня – 4,5710)

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,24/26,28 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 6 копійок вище в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,29/32,35 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2536 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 650 угод на суму 479,34 мільйона доларів.