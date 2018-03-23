Конгрес США затвердив надання понад 620 мільйонів доларів допомоги Україні

Документ ще має бути схвалений Сенатом та підписаний президентом США.

Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, розміром $620,7 млн.

Як повідомили у посольстві України в США, розмір фінансової допомоги України на 2018 фінансовий рік збільшено у порівняні з минулим роком. Зокрема, видатки на українську оборону збільшено на $50 млн – до $200 млн.

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Дані кошти спрямовуватимуться на фінансування конкретних проектів: підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка Збройних сил України.

По лінії Державного департаменту США пропонується виділити Україні $420,7 млн, що на $10 млн перевищує минулорічну допомогу.

Документ ще має бути схвалений Сенатом та підписаний президентом США.

Нагадаємо, що напередодні у Конгресі США погодили закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому збільшено видатки на допомогу Україні.