Трамп зробив перший крок до торговельної війни з Китаєм

Глава Білого дому підписав меморандум про запровадження мит на імпорт товарів з Китаю. У ціновому обрахунку обсяг імпорту сягає 60 мільярдів доларів.

Президент США Дональд Трамп у четвер, 22 березня, підписав меморандум щодо запровадження мит на імпорт товарів з Китаю, обсяги якого у ціновому обрахунку сягають 60 мільярдів доларів на рік.

Президентський меморандум, однак, набуде чинності лише після консультацій, які дадуть законодавцям і лобістам можливість скоротити список зі 1300 найменувань товарів, які обкладатимуться тарифами, пише DW.

Глава Білого дому заявив, що питання мит вже піднімалося і нині Вашингтон та Пекін перебувають "у процесі переговорів". За словами Трампа, дефіцит торговельного балансу США з КНР сягає 375 мільярдів доларів.

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Вашингтон також планує подати позов до Світової організації торгівлі (СОТ) стосовно можливих порушень Китаєм закону про захист інтелектуальної власності.

22 березня американський торговий представник Роберт Лайтхайзер повідомив, що зі списку країн, на які пошириться дія запропонованих Трампом спецмит на сталь та алюміній, будуть тимчасово виключені ЄС, Австралія, Південна Корея, Аргентина та Бразилія.