Нацбанк сьогодні продасть до 5 млн доларів

Національний банк України оголосив про проведення 5 листопада аукціону з продажу іноземної валюти за гривні загальним обсягом до 5 млн дол., повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

За результатами проведення аукціону Нацбанк розрахує середньозважений обмінний курс гривні, який разом із курсом відсікання буде оприлюднено регулятором об 11 годині на сторінці НБУ в Thomson Reuters.

НБУ нагадує, що має намір продавати валюту для подальшого визначення курсу, й проведення таких аукціонів планується щодня протягом від 3 до 6 місяців. Заявки від банків приймаються до 10:00, результати аукціону буде оголошено об 11:00. Мінімальна сума кожної заявки банку - 100 тис. дол., кількість заявок від кожного банку не обмежена, максимальний обсяг заявок одного банку - 10% обсягу аукціону.

Також повідомляється, що в аукціонах зможуть брати участь 88 банків, які мають ліміти Нацбанку, й заявки банків задовольнятимуться з урахуванням цих лімітів за вказаним у заявках курсом. Кілька пропозицій за найбільшою ціною зі значним відхиленням від середньозваженої буде усунено від участі в аукціоні.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк має намір із 5 листопада щодня проводити валютні інтервенції у вигляді аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

Раніше керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримувалися в межах 12,95/13,40 грн/дол.

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28 жовтня до середини торгів котирування гривні зрушилися в бік зниження й на час закриття торгів досягли рівня 12,98/13,50 грн/дол., що, на думку експертів, викликано завершенням парламентських виборів і очікуваннями можливої зміни політики Національного банку на валютному ринку.