Суд зобов'язав «Вугілля України» виплатити «Сбербанку Росії» 669 млн гривень

Господарський суд Києва зобов'язав оператора оптового ринку вугільної продукції державне підприємство «Вугілля України» виплатити українській дочірній компанії «Сбербанку Росії» 668,624 млн. грн платежів за простроченим кредитом, йдеться в постанові суду.

Відповідно до документу, держкомпанія «Вугілля України» на початку 2013 року відкрила кредитну лінію на 47 млн. дол. в «Дочірньому банку Сбербанк Росії» терміном на 1 рік під 11,5% річних. Кредитним договором останній день кредитної лінії визначено 27 лютого 2014 року. Після завершення кредитної лінії держкомпанія не розрахувалася з банком, після чого кредитор приступив до нарахування пені за прострочення.

Згідно з матеріалами справи, «Вугілля України» просило у суду відтермінування на 3 роки у зв'язку з важким фінансовим становищем компанії, але суд відмовив.

21 жовтня 2014 року господарський суд Києва повністю задовольнив вимоги «Дочірнього банку Сбербанк Росії».

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Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

«Дочірній банк Сбербанку Росії» (Київ) зареєстрований в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сберегательний банк Російської Федерації» (Москва).