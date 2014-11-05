Банк Росії більше не готовий витрачати мільярди доларів на день для підтримки рубля

Банк Росії з 5 листопада 2014 року з метою подальшого підвищення гнучкості курсоутворення рубля змінив підхід до проведення валютних інтервенцій на кордонах плаваючого операційного інтервалу.

Про це повідомляє сайт Центробанку РФ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, "при досягненні рублевої вартості бівалютного кошика верхньої (нижньої) межі плаваючого операційного інтервалу Банк Росії буде здійснювати операції з продажу (купівлі) іноземної валюти з інтенсивністю, що дорівнює 350 млн доларів США на день. Тобто у разі знаходження вартості бівалютного кошика протягом усієї торговельної сесії на межах операційного часу чи за його межами обсяг інтервенцій Банку Росії не перевищить у цей день 350 млн дол.".

Водночас, повідомляється на сайті ЦБР, у разі виникнення загроз для фінансової стабільності Банк Росії буде готовий здійснювати додаткові інтервенції на внутрішньому валютному ринку.

При цьому продовжує діяти автоматичне правило коригування меж інтервалу, відповідно до якого при досягненні накопиченим обсягом продажу (купівлі) Банком Росії іноземної валюти 350 млн дол. відбувається автоматичний зсув меж на 5 копійок угору (вниз).

Читайте такожРосійський рубль опустився до нових мінімумів"Зазначені зміни дозволять істотно підвищити гнучкість курсоутворення рубля і водночас будуть сприяти досягненню балансу попиту і пропозиції на валютному ринку. Крім того, відмова від здійснення необмежених за обсягом валютних інтервенцій на кордонах операційного інтервалу буде перешкоджати формуванню передумов для спекулятивних стратегій проти рубля", - пояснює банк.

УЦ ЦБР вважають, що прийняте рішення допоможе тому, що курс рубля буде формуватися переважно під дією ринкових факторів.

Нагадаємо, що до зазначеного рішення Банку Росії ліміту інтервенцій на межі валютного коридору не існувало.