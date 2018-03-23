Держборг України за минулий рік скоротився до 72% ВВП - Мінфін

За інформацією міністерства, показник знизився вперше з 2011 року.

Державний і гарантований державою борг України за підсумками 2017 року знизився по відношенню до ВВП до 71,8% до 80,9% роком раніше, при цьому показник знизився вперше з 2011 року.

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Про це написав заступник міністра фінансів України Юрій Буца на своїй сторінці в соцмережі Facebook, коментуючи фінальну статистику про зростання ВВП за 2017 рік на 2,5%.

"Маючи фінальну цифру ВВП, ми порахували співвідношення державного і гарантованого боргу до ВВП і бачимо, що вперше з 2011 року цей відсоток знизився і став наближатися до "безпечного" значенню в 60%", - написав Буца.

За його словами, основною причиною зниження рівня держборгу до ВВП став низький рівень дефіциту бюджету і, як наслідок, менша потреба в запозиченнях.

При цьому Буца нагадав, що істотне зростання боргу з ВВП в 2014 році відбулося здебільшого завдяки послідовній політиці фанатів "долара по 8".

"Це призвело до різкої девальвації, коли валютних резервів не вистачило. Нинішня монетарна політика НБУ разом з нашою політикою щодо зниження валютної компоненти державного боргу мінімізує ризики повторення такого сценарію в майбутньому", - підкреслив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, на 11%, до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті.