Українці витрачають на шкідливі звички більше, ніж на відпочинок та розваги

Найбільшою статею витрат українців є продукти харчування.

Українці витрачають на шкідливі звички грошей більше ніж на здоров'я, освіту, одяг, розваги та відпочинок.

Читайте такожНайдешевша країна проти найдорожчої: порівняння цін і зарплат в Україні та Норвегії (відео)Про це повідомляє ТСН з посиланням на данні Державної служби статистики. Згідно з данними, найбільшою статею витрат українців є продукти харчування, на них ми витрачаемо 42,1% від усіх витрат. На другому місці оплата комунальних платежів, на третьому - витрати на транспорт.

А на четвертому місці опинилися витрати на алкоголь та тютюн. На них у минулому році українці витратили понад 146 мільярдів гривень. Це більше ніж витрати на здоров'я, одяг, предмети домашнього вжитку, відпочинок та розваги.

Статистика без урахування тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, восени середня зарплата в Україні може зрости до 10 тисяч гривень.