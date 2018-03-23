В обмінниках Києва знову подешевшали долар та євро

Продати долари можна за 26,20 гривні, євро - за 32,40 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 23 березня становить 26,25 гривні, євро - 32,50 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,20 гривні, євро - за 32,40 гривні за одну грошову одиницю.

У четвер, 22 березня, валюта в київських небанківських обмінних пунктах коштувала дорожче - 26,30 гривні за 1 долар і 32,55 гривні за 1 євро.