В обмінниках Києва знову подешевшали долар та євро

12:31, 23 березня 2018
Фінанси
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фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,20 гривні, євро - за 32,40 гривні за одну грошову одиницю.

У четвер, 22 березня, валюта в київських небанківських обмінних пунктах коштувала дорожче - 26,30 гривні за 1 долар і 32,55 гривні за 1 євро.

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Теги: #курс валют