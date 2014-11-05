Міжбанківський валютний ринок тепер буде відкриватися на годину раніше

Національний банк України переніс час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку на годину раніше, з 10-00 на 9-00 ранку.

Про це йдеться в постанові НБУ від 3 листопада №703, опублікованій на сайті НБУ. Постанова набуває чинності сьогодні.

Згідно з документом, час функціонування системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України в робочі дні, протягом якого банки проводять операції купівлі-продажу валюти та/або банківських металів, починається з 9-00, тоді як раніше валютний міжбанк відкривався з 10-00 ранку.

Також у рамках постанови Нацбанк закріпив за собою право оперативно попереджати учасників ринку про зміну часу роботи валютного міжбанку, при тому що раніше було передбачено попередження не пізніше ніж за два робочих дні до змін.

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