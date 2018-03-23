Гройсман назвав тиск силовиків на бізнес "диверсією проти України"

Голова уряду виступив за скасування функцій правоохоронних органів з контролю бізнесу.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав діяльність економічних відділів силових органів по тиску на бізнес "диверсією проти економіки держави".

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Про це Гройсман заявив в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ті правоохоронці, які дозволили собі абсолютно нахабним способом, волюнтаристськи заходити на підприємства легального бізнесу і створювати на них тиск - я розглядаю такі дії, якщо вони будуть встановлені, як диверсію проти економіки нашої держави", - сказав прем'єр.

При цьому глава уряду виступив за скасування функцій правоохоронних органів з контролю бізнесу.

"Ми повністю підтримуємо скасування функцій спілкування з бізнесом у СБУ, ГПУ та правоохоронних органів. Економічна функція силових органів - абсолютний рудимент. Я буду відстоювати цю позицію, хоча і маю тепер "добрих друзів" в економічних відділах СБУ", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд створив спеціальну комісію з представників бізнес-асоціацій, яка матиме повноваження розглядати випадки тиску силових органів на бізнес.

Президент України Петро Порошенко в ході зустрічі з представниками бізнесу в жовтні 2017 року доручив голові парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній підготувати законопроект про Службу фінансових розслідувань, яка отримала виключне право перевіряти бізнес. При цьому аналогічні функції інших органів повинні бути скасовані. Запустити службу планувалося з другого кварталу 2018 року, одночасно скасувавши право інших силовиків перевіряти бізнес.

Южаніна 19 березня зареєструвала в парламенті законопроект про Національне бюро фінансової безпеки, що є альтернативою схваленого Кабінетом міністрів навесні 2017 року законопроекту про Службу фінансових розслідувань.