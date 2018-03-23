Перевиконати план ДФС змогла тільки завдяки детінізації економіки

Зазначається, що в 2017 році до державної скарбниці перераховано на 26,7% більше, ніж у 2016-му - 961 млрд. грн.

Перевиконання плану з надходжень до держбюджету пов'язане з детінізацією економіки.

Про це під час засідання Громадської ради при ДФС заявив Дмитро Юровський, керівник Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, повідомляє Ділова столиця.

Юровський зазначає, що в 2017 році до державної скарбниці перераховано на 26,7% більше, ніж у 2016-му - 961 млрд. грн.

"Це насправді дуже дивно, тому що доведений план до виконання +25% був дуже великим і спочатку здавався нереальним. При номінальному економічному зростанні в 2017 році близько 3% і рівні інфляції 14%, при практичній відсутності девальвації, було досить важко виконати план, але ДФС з цим відмінно впоралася: посилено займалася детінізацією економіки – виводила з тіні різні напрямки бізнесу", - підкреслює він.

Голова Громадської організації "Палата податкових консультантів" Ольга Богданова серйозним досягненням фіскалів називає перехід на більш прозору і стабільно працюючу автоматичну систему відшкодування ПДВ, завдяки якій за підсумками 2017 року підприємствам було відшкодовано 120,1 млрд. грн. ПДВ. При цьому цей податок зараз відшкодовується "місяць у місяць" на рівні приблизно 97%.

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Позитивно оцінює вона і виплату боргів суб'єктам господарської діяльності по переплаті податку на прибуток, заборгованість по якому значно скоротилася і могла б взагалі бути зведена до мінімуму, якщо б було підтримано пропозицію ДФС про одноразове відшкодування заборгованості перед бізнесом.

За словами керівника Всеукраїнської асоціації роботодавців Тетяни Шевцової, у Громадської ради та ДФС загальне розуміння найбільш важливих завдань.

"Запуск роботи електронного кабінету платника – важливий позитивний крок. Все ще не налагоджено на належному рівні, але ДФС розуміє важливість доопрацювання і запуску сервісу електронного кабінету платника у повному обсязі. У нас також співпадають позиції щодо запобігання контрабанди та корупції на митниці - закупівля сканерів є єдиним пріоритетом і ДФС, і бізнесу", - заявила Шевцова.

Керівник Українського національного комітету Міжнародної торгової палати" Олег Платонов позитивно оцінює запуск "єдиного вікна" на митниці.

"ДФС дуже активно впроваджує електронні послуги, що дозволяє суб'єктам ЗЕД здійснювати цілий ряд процедур в електронному режимі. Приміром, через особистий електронний кабінет можна за запитом отримати свої декларації і розуміти стан бізнесу. Дуже оперативно і адекватно реагують на звернення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Раніше такого діалогу не було. Найголовніше – видно, що Державна фіскальна служба прагне до прогресивних змін, намагається їх впровадити. Але, на жаль, через недосконалість нинішньої законодавчої бази ці процеси змін відбуваються не так швидко, як би того хотілося учасникам ринку", - пояснює Платонов. Він зазначає, що в минулому році закупівля стаціонарних сканерів неодноразово блокувалися.

Про необхідність технічного переоснащення пропускних пунктів і митниці, зокрема, про закупівлю стаціонарних сканерів, говорять і інші експерти. Зараз для вирішення цієї проблеми ДФС спільно з Мінфіном і Мінекономрозвитку розглядають кілька варіантів. Один з них пов'язаний з внесенням поправок у закон про публічні закупівлі. Зокрема, пропонується проводити придбання цього стратегічно важливого обладнання за договірною процедурою - за аналогією з закупівлями для МВС, Міноборони або Державної прикордонної служби.