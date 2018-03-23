Темпи зростання ВВП України в 2017 році виявилися вищими за очікування - Нацбанк

Основним драйвером зростання став споживчий попит.

Фактичні темпи зростання реального ВВП України в 2017 році на 2,5% виявилися вищими за очікування Національного банку, опублікованих в Інфляційному звіті регулятора за січень 2018 року (2,1%).

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Про це йдеться в коментарі НБУ щодо фінальної статистики про зростання ВВП за 2017 рік на 2,5%.

Регулятор зазначив, що відновлення економіки України відбувається стрімкіше очікувань, і основним драйвером зростання став споживчий попит, а також вагомим рушієм залишилася інвестиційна активність.

Крім того, зростання реального ВВП продовжують сприяти зовнішні умови, оскільки обсяги експорту товарів та послуг у реальному вираженні зросли на 3,5% рік до року.

Також повідомляється, що в 2018 році економічне зростання за очікуваннями НБУ прискориться за прогнозами до 3,4%, проте в Інфляційному звіті за квітень буде опублікований оновлений прогноз.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.