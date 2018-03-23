В регіони відправлять "спецконтролерів" Гройсмана - перевіряти, як витрачаються бюджетні гроші

Прем'єр має намір "жорстко карати тих, хто не може нормально і якісно служити людям".

Кабінет міністрів України в квітні цього року направить в області спеціальні мобільні групи, які будуть в тому числі перевіряти ефективність використання бюджетних коштів на місцях.

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Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ході Години уряду у Верховній Раді.

"Як прем'єр-міністр країни я дав доручення, і ми зараз створюємо спеціальні мобільні групи, які будуть перевіряти області на використання бюджетних коштів, на використання повноважень, на вплив на всі процеси в країні. І там, де повинно було бути на реконструкції об'єкта відповідну якість: для дітей ходити, вибачте, в шкільний туалет, або для людей з обмеженими можливостями, де не зробили пандус – я за це буду жорстко карати і буду ставити питання про звільнення з посад тих, хто не може нормально і якісно служити людям", - сказав Гройсман.

"Спуску я нікому не дам – подобається це комусь чи ні, чи будуть працювати нормально на людей, або я не буду з такими людьми працювати. Халтура в Україні не потрібна", - додав прем'єр.

В якості прикладу він навів дорожні роботи, які в деяких регіонах виконуються неякісно.

"Ми вкладаємо сьогодні мільярди на дороги, ледве-ледве знаходимо ці ресурси – вони їх роблять у минулому році, а в цьому дороги розвалюються. Вони що, думають, що цього ніхто не бачив і на це закриють очі? Такого не буде, ми знайдемо кожного, хто зробив халтуру, і він за свої кошти це виконувати", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, уряд України в 2018 році направить понад 12 мільярдів гривень державної підтримки на розвиток регіонів.

Кабмін в 2018 році планує забезпечити ремонт 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення. За підсумками 2017 року "Укравтодор" відремонтував близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.

Уряд планує в 2018-2022 роках відремонтувати близько 20 тисяч кілометрів українських доріг з фінансуванням близько 300 мільярдів гривень.