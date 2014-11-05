Гривня після нової ініціативи Нацбанку різко впала до 13,60 за долар
Тепер замість валютних інтервенцій будуть проводитися аукціони.
Нові правила "гри" на міжбанківському валютному ринку призвели до різкого подорожчання долара.
Як повідомляє finance.ua, НБУ відпустив курс долара, і тепер замість валютних інтервенцій будуть проводитися аукціони. Заплановане обмеження - 500 тис. доларів в "одні руки".
Ринковий курс на міжбанку буде формуватися щодня до 11:00, при цьому торги проходитимуть із 9:00 до 17:00. Клієнтам банки зможуть продавати валюту за умови, що курс не буде відрізнятися більш ніж на 5% від курсу на міжбанку.
Читайте такожМіжбанківський валютний ринок тепер буде відкриватися на годину ранішеЗа даними finance.ua, на 12:00 курси валют на міжбанку були такими: долар США коштував 13,0900/13,6000 грн, євро - 16,3507/16,9725, російський рубль - 0,2941/0,3055.