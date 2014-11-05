Гривня після нової ініціативи Нацбанку різко впала до 13,60 за долар

Нові правила "гри" на міжбанківському валютному ринку призвели до різкого подорожчання долара.

Як повідомляє finance.ua, НБУ відпустив курс долара, і тепер замість валютних інтервенцій будуть проводитися аукціони. Заплановане обмеження - 500 тис. доларів в "одні руки".

Ринковий курс на міжбанку буде формуватися щодня до 11:00, при цьому торги проходитимуть із 9:00 до 17:00. Клієнтам банки зможуть продавати валюту за умови, що курс не буде відрізнятися більш ніж на 5% від курсу на міжбанку.

Читайте такожМіжбанківський валютний ринок тепер буде відкриватися на годину ранішеЗа даними finance.ua, на 12:00 курси валют на міжбанку були такими: долар США коштував 13,0900/13,6000 грн, євро - 16,3507/16,9725, російський рубль - 0,2941/0,3055.