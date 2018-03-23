Порошенко назвав ключове завдання економіки України - 5-6% зростання на рік

Президент готовий підтримати уряд для досягнення цільового економічного зростання.

Президент України Петро Порошенко вважає ключовим завданням досягнення темпів зростання української економіки на 5-6% в рік.

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Про це повідомляється на сторінці президента в Twitter.

"Державна служба статистики повідомляє, що за підсумками минулого року зростання ВВП склало 2,5%. Ключове завдання - вийти на темпи зростання, як мінімум, 5-6% в рік. Уряд працює над прискоренням економічного зростання. Я, як президент, буду робити все, щоб допомогти уряду в цьому", - зазначив Порошенко.

За словами президента, Україні вдалося відновити економічне зростання, незважаючи на гібридну війну, розв'язану Росією.

"Ми уникли дефолту, обумовленого гібридної війною Росії проти України, і відновили економічне зростання. Це заслуга сильного, патріотичного і відповідального українського народу", - зазначив глава держави.

При цьому Порошенко підкреслив, що через анексію Криму Україна втратила 3,6% ВВП, 80% нафтогазових покладів у Чорному морі, 10% портової інфраструктури. Через окупацію частини Донбасу Україна втратила 15% ВВП і 25% промисловості. На окупованій території залишилося близько 100 шахт і активи банків на 5 мільярдів доларів, повідомив президент.

Як повідомляв УНІАН, Держстат поліпшив оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2017 році до 2,5% з 2,2%.

Уряд прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на рівні 3%, Національний банк - 3,4%.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що ухвалення парламентом в лютому-травні цього року 35 підготовлених урядом економічних законопроектів створить основу для прискорення зростання економіки України до 5-7% в рік.

Зокрема, законопроекти передбачають впровадження "єдиного вікна" на всіх українських митницях, подальшу реформу Державної фіскальної служби, законодавче врегулювання діяльності бізнес-омбудсмена, створення Служби фінансових розслідувань, врегулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю у відповідності з міжнародними стандартами, комплексну дерегуляцію для прогресу країни в рейтингу Doing Business, дерегуляцію в нафтогазовій галузі.

А також - спрощення валютного регулювання, створення умов для доступного кредитування, компенсацію державою вартості кредитів бізнесу, спрощення роботи інституційних інвесторів в Україні, створення товарних бірж, захист прав кредиторів і вкладників банків, посилення захисту інтелектуальної власності.