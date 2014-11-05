Яценюк відмовився фінансувати території, підконтрольні "російським терористам"

Загальний обсяг дотацій Донецької області складає 37 млрд грн, по Луганській області - 19,8 млрд грн, але уряд не буде фінансувати терористів, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожУ Донецькій області в жовтні вуглевидобуток впав на 64%«За територіями, які контролюють російські терористи, дотації складають 19,6 млрд грн по Донецькій області, і 14,6 млрд грн по Луганській області, - сказав Яценюк. - Але уряд не буде фінансувати самозванців і терористів на сході».

Він також додав, що всі пенсії, соціальні виплати нараховуються для кожної людини. «Заберуться геть з території Донецька і Луганська російські терористи, ми повернемо контроль над територіями і виплатимо кожному ту соціальну пільгу, яку людина заслуговує», - сказав глава уряду.