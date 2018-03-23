Нардепи пропонують підвищити зарплати педагогам дошкільних і позашкільних навчальних закладів

У разі ухвалення законопроекту посадовий оклад співробітників дитсадків і позашкільних навчальних закладів найнижчої кваліфікаційної категорії дорівнюватиме трьом мінімальним зарплатам, наразі це близько 11 тисяч гривень.

Представники «Українського об’єднання патріотів» пропонують підвищити зарплати співробітникам закладів дошкільної та позашкільної освіти. Відповідний законопроект № 8188 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти» розробили народні депутати Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич, Олександр Дубінін, Віталій Купрій та Віктор Шевченко.

Автори документа наголошують, що підвищення зарплат педагогів передбачене базовим Законом «Про освіту», який парламент ухвалив восени. Утім, рівень оплати праці педагогів, що працюють у закладах дошкільної та позашкільної освіти, не змінився, адже Верховна Рада не внесла відповідних змін до інших профільних законів.

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«Законопроект пропонує збільшити оклади педагогів, що працюють у закладах дошкільної та позашкільної освіти. По суті, це навіть не нова ініціатива, а відновлення справедливості. Підвищення зарплат передбачене законом «Про освіту», норми якого не виконуються», – пояснили в УКРОПі.

У разі ухвалення законопроекту посадовий оклад співробітників дитсадків і позашкільних навчальних закладів найнижчої кваліфікаційної категорії дорівнюватиме трьом мінімальним зарплатам, наразі це близько 11 тисяч гривень. Виплати працівникам кожної наступної категорії підвищуватимуться ще щонайменше на 10%. Крім того, документ пропонує встановити щомісячні надбавки педагогам.

«Таким чином, освітяни з понад трирічним стажем роботи отримають додатково 10% від посадового окладу. За вислугу більше 10 та 20 років передбачаються надбавки у 20% і 30% відповідно», – підкреслили в УКРОПі.