Офіційна гривня йде на вихідні з курсом 26,26 за долар

Офіційний курс НБУ на 26 березня: 100 USD – 2626,5478 гривні; 100 EUR – 3242,7359 гривні; 10 RUR - 4,5993 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 26 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2626,5478 (23 березня – 2625,3649)

100 EUR – 3242,7359 (23 березня – 3233,3994)

10 RUR – 4,5993 (23 березня – 4,6189)

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Як повідомляє УНІАН, 23 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,26/26,28 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара практично не змінилися з відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,40/32,42 гривні/євро, відносно до російського рубля – на рівні 0,4592/0,4599 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,2655 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 492 угоди на суму 320,02 мільйона доларів.