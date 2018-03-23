НАБУ проводить обшук у банку "Фінансова ініціатива" - Фонд гарантування

При цьому фонд стверджує, що надав НАБУ всі необхідні документи.

Представники Національного антикорупційного бюро України сьогодні, 23 березня, близько 10.00 почали проводити обшук в центральному офісі, що знаходиться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб банку "Фінансова ініціатива", при цьому зламали вхідні двері приміщення для вилучення оригіналів документів і цінностей.

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Про це повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, представники НАБУ категорично відмовили в допуску представників Фонду гарантування до процесу обшуку, що, як вважають у фонді, є порушенням чинного законодавства.

Фонд гарантування повідомляє, що представники НАБУ діяли на підставі рішення Солом'янського районного суду від 16 березня, дозволяє провести обшук і виїмку документів, в якому не вказано, що ці дії потрібно здійснювати в банку "Фінансова ініціатива".

При цьому, як зазначили у фонді, детективи НАБУ в ході слідства неодноразово зверталися в банк та отримували всю запитувану інформацію, а зауважень щодо неналежного або неповного надання документів не було.

"Фонд гарантування стурбований ситуацією, що склалася. Вилучення оригіналів документів, комп'ютерів, накопичувачів інформації, серверного обладнання позбавить фонд можливості здійснювати управління з метою збереження майна і активів банку", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 23 червня 2015 року прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку «Фінансова ініціатива», що належить власнику ліквідованого «VAB Банку» Олегу Бахматюку.