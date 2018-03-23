Нацбанк у 2017 році реалізував понад 1,2 мільйона пам'ятних монет

У минулому році Національним банком України було введено в обіг 47 пам'ятних монет.

Національний банк України в 2017 році реалізував понад 1,2 млн пам'ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн, що на 37,5% нижче доходу від реалізації монет за 2016 рік.

Як повідомляється на сайті НБУ, в 2017 році він продав 830 монет із золота, 47,3 тисяч монет зі срібла та 1,2 млн монет з нейзильберу через свої підрозділи і банки-дистриб'ютори «Укргазбанк» і «Ощадбанк».

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Відзначається, що в 2017 році Нацбанк ввів в обіг 47 пам'ятних монет, у тому числі 11 срібних, 9 біметалічних, 27 з нейзильберу, а також випустив 4 пам'ятні медалі.

За інформацією НБУ, кількість реалізованих інвестиційних монет в 2017 році зросла в три рази - до 15,9 тисяч, при цьому за рік регулятор викупив у населення 313 інвестиційних монет.

Нацбанк також зазначив, що в рамках укладених договорів з компаніями з Німеччини, Польщі, Гонконгу і США в 2017 році продав за кордон майже 29 тисяч монет, у тому числі 22 тисячі інвестиційних та 6,6 тисяч пам'ятних монет на загальну суму близько 20 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на загальну суму 170 млн грн, що вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет в 2015 році.