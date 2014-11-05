Дефіцит платіжного балансу України скоротився у 855 разів

Дефіцит поточного рахунку був найменшим від 2011 року (1,1 млрд доларів) внаслідок девальвації національної валюти та зниження внутрішнього попиту, повідомили в НБУ.

Сальдо фінансового та капітального рахунків (1,1 млрд доларів) стало додатним завдяки залученням державного сектору та скороченню обсягів готівкової валюти поза банками.

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Внаслідок девальвації гривні та зниження економічної активності темпи падіння імпорту значно перевищували темпи скорочення експорту.

Внаслідок цього дефіцит рахунку поточних операцій зменшився до 1,1 млрд доларів (у II кварталі 2013 року - 2.3 млрд доларів).

Як зазначається, експорт товарів знизився на 6,5% у річному вимірі (до 14,9 млрд доларів) внаслідок слабкого зовнішнього попиту та зниження промислового виробництва через загострення ситуації на сході України.

"Падіння відбулося як внаслідок зменшення фізичних обсягів поставок (на 2%), так і через зниження цін (на 4%)", - повідомляє регулятор.

Згідно з даними, сальдо рахунку операцій із капіталом та фінансових операцій у ІІ кварталі 2014 року знову стало додатним - 1,1 млрд доларів.

Профіцит передусім було забезпечено залученнями державного сектору за єврооблігаціями та надходженням кредитів від міжнародних фінансових організацій.

Крім того, зниження девальваційних очікувань економічних суб’єктів зумовило скорочення обсягів готівкової валюти поза банками.

Раніше УНІАН повідомляв, що платіжний баланс України у січні-вересні 2014 року зведено з дефіцитом 4,945 млрд дол.